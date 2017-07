Dočasný prezident španielskeho futbalu bráni svojho predchodcu Villara

Angel Villar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 26. júla (TASR) - Dočasný prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) Juan Luis Larrea si zastal svojho šéfa Angela Mariu Villara Llonu, ktorému Najvyšší športový súd zastavil na rok činnosť. Doterajší pokladník inštitúcie tvrdí, že by položil život za to, že jeho priateľ je nevinný.Prezidenta Villara Llonu minulý týždeň spoločne so synom Gorkom, viceprezidentom pre ekonomické záležitosti, šéfom Futbalovej federácie Tenerife (FTF) Juanom Padronom a sekretárom FTF Ramonom Hernandezom Baussouom zatkli pre podozrenia zo sprenevery, korupcie fyzických osôb či falšovania dokumentov.povedal Larrea, ktorý pod Villarom pracoval takmer tri desaťročia.Larrea bude svojho šéfa brániť aj pred sudcom národného trestného a správneho súdu Santiagom Pedrazom, ktorý po vypočutí odmietol troch obvinených prepustiť na kauciu a rozhodol o ich zotrvaní vo väzbe. V Madride bude vypovedať vo štvrtok. Larrea okrem pokladníka zastával od roku 1993 aj funkciu šéfa reprezentačných tímov.Villar Llona stojí na čele RFEF už 29 rokov, v máji ho bez protikandidáta zvolili do ôsmeho mandátu na ďalšie štyri roky na jej čele. Jeho zvýhodňovanie regionálnych šéfov z peňazí celonárodnej organizácie má byť jeden z dôvodov vyšetrovania. Údajne si tým zháňal priazeň pre voľbu prezidenta. Okrem toho mal niektoré stretnutia reprezentácie naplánovať tak, aby vyplývajúce platby za služby a iné komerčné aktivity zvýhodnili jeho syna.Šesťdesiatsedemročný funkcionár pôsobí vo výkonnom výbore, resp. Rade Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) devätnásť rokov a v exekutíve Európskej futbalovej únie (UEFA) od roku 1992. Je viceprezident oboch organizácií. V novembri 2015 ho napomenula a pokutovala etická komisia FIFA, lebo nespolupracoval s jej vtedajším vyšetrovateľom Michaelom Garciom. Ten sa zaoberal kontroverzným pridelením majstrovstiev sveta 2018 a 2022 Rusku, resp. Kataru. Villar Llona neskôr prejavil ochotu spolupracovať, on a Egypťan Hany Abo Rida sú poslední zostávajúci členovia exekutívy FIFA, ktorá v decembri 2010 zvolila tieto dejiská.