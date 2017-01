Dochádza Slovanu para? Po Číne vyšiel naprázdno aj vo Vladivostoku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Admiral Vladivostok - Slovan Bratislava 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly: 16. Sigarjov (Wright, Morrisonn), 16. Sajustov (Fisenko, Gavrilenko) - 22. Šťastný (Jeglič, Chipchura). Rozhodovali: Kulakov, Fatejev - Nesterov, Černyšev (všetci Rus.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5841 divákov.



Admiral Vladivostok: Bobkov – Blum, Bartulis, Morrisonn, Volčenkov, Zemčjonok, Gavrilenko, Sigarjov – Fisenko, Sajustov, Sabolič – Krasnoslobodcev, Wright, Gorškov – Kazakov, Makarenko, Žafjarov – Alexejev, Plotnikov

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Starosta, Luža, Bačík, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Chipchura – Šťastný, Jeglič, Musatov - Vopelka, Lušňák, Skalický – Pätoprstý, Šiška, Petráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vladivostok 28. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zakončili výjazd na Ďalekom východe prehrou, v sobotňajšom dueli KHL podľahli Admiralu Vladivostok tesne 1:2.Domáci položili základ úspechu v 16. minúte, keď v priebehu 26 sekúnd strelili dva góly. "Belasí" doplatili na slabú prvú tretinu, napriek zlepšenému výkonu v ďalšom priebehu sa im podarilo už iba znížiť v 22. minúte zásluhou Andreja Šťastného.Po skvelej stíhacej jazde, v rámci ktorej vyhrali slovanisti sedem zápasov v rade a oživili šancu na účasť v play off, si následne dvoma prehrami sťažili situáciu. V tabuľke Západnej konferencie im so ziskom 78 bodov naďalej patrí desiate miesto, na ôsmy HK Soči strácajú dva body, ten má však jeden zápas k dobru. Deviaty je fínsky Jokerit Helsinki (79), ktorý ešte v sobotu čakal duel s Jugrou Chanty-Mansijsk (15.00).Zverencov trénera Miloša Říhu čaká pred reprezentačnou prestávkou trojzápasová domáca séria, ktorú začnú v utorok 31. januára súbojom s Lokomotivom Jaroslavľ (19.30). Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu potom privítajú vo štvrtok 2. februára Dinamo Moskva (19.00) a v piatok 3. februára Viťaz Podoľsk (19.00).Diváci vo vypredanej Fetisovovej aréne videli spočiatku vyrovnaný súboj, v ktorom sa hra odvíjala najmä v strednom pásme. V 10. min. putovali na trestnú lavicu naraz Luža aj Skalický, domáci síce presilovku o dvoch hráčov nevyužili, ale herne sa chytili a v ďalšom priebehu diktovali tempo. V 16. min. otvoril skóre po rýchlom brejku obranca Sigarjov, ktorý si nakorčuľoval po pravom krídle a z priestoru kruhu na vhadzovanie umiestnenou strelou švihom prekonal Brusta. Hostia sa nestihli ani poriadne otriasť a už o 26 sekúnd inkasovali druhý gól. Po delovke Gavrilenka dorazil puk do odkrytej bránky Sajustov. Admiral v prvej dvadsaťminútovke dominoval, na strely vyhral jasne 15:4.Druhú tretinu začali "belasí" oveľa aktívnejšie a už po 69 sekundách sa im podarilo znížiť zásluhou Šťastného, ktorý po prihrávke Jegliča z medzikružia prepálil Bobkova - 2:1. Slovanistov gól nakopol a pred domácou bránkou bolo zrazu rušno. Tréner Admiralu Andrijevskij zareagoval oddychovým časom, ktorým sa snažil upokojiť svojich zverencov. Hostia sa usilovali režírovať hru, Admiral to ale vzadu zatvoril a striehol na prípadné chyby súpera v strednom pásme, odkiaľ vyrážal do protiútokov. V 30. min. musel Brust v pokľaku zakročiť pri výpade Fisenka, následne ukryl v lapačke aj pokusy Kazakova a Bartulisa.V treťom dejstve pokračovala snaha Slovana o vyrovnanie. Brankár Bobkov však bez problémov riešil nebezpečné situácie, poradil si s príklepom Sersena a strelami Chipchuru i Skalického. Domáci sa spoliehali na brejky, v 50. min. poslal nepríjemný puk na Brusta Sigarjov, Kanaďan ho dokázal zraziť za bránku. Vehementná snaha Říhovho tímu o vyrovnanie už nepriniesla úspech, nepomohla mu ani záverečná power play bez brankára.