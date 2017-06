Dôchodca z Vyšného Žipova naletel podvodníkovi, ukradol mu 2500 eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vyšný Žipov 14. júna (TASR) - Vranovskí policajti objasnili v uplynulých dňoch prípad okradnutého 81-ročného muža z obce Vyšný Žipov vo Vranovskom okrese. Dnes o tom informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.Začiatkom mája pustil dôchodca do svojho rodinného domu neznámeho muža, ktorý mu povedal, že má povolenie od obecného úradu a má pre neho darček za polovičnú cenu.priblížil hovorca.Dôchodca preto odišiel do spálne a z kabáta vybral spomínanú hotovosť, ktorú dal páchateľovi. Ten mu povedal, aby si šiel odložiť kúpené veci. Využil príležitosť a z vrecka kabáta odcudzil poškodenému 2500 eur. Ten si to všimol až po odchode neznámeho muža.Vranovský vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil zo zločinu krádeže 27-ročného muža z Fiľakova v okrese Lučenec.uzavrel Džobanik.