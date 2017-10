Dôchodcovia aj tento rok dostanú vianočný príspevok k dôchodku

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. októbra (TASR) - Dôchodcovia aj na konci tohto roka majú dostať jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok budú mať tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 398,96 eura. Návrh na vyplatenie príspevku predložil Ľubomír Vážny (Smer-SD) spolu s ďalšími koaličnými poslancami k novele zákona o sociálnom poistení.Návrh novely spolu s navrhnutými zmenami dnes odobril parlamentný sociálny výbor a odporučil plénu právnu normu schváliť na najbližšom rokovaní. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé roky. Ani tento rok sa suma meniť nemá a má zostať vo výške 12,74 eura." priblížil Vážny na rokovaní výboru.Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je zvýšiť dôchodky na Slovensku od budúceho roka o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ministerstvo práce navrhuje upraviť model zvyšovania dôchodkových dávok na individuálne zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V prípade, že by bola suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu.Sociálny výbor podporil aj novelu zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce počíta s tým, že jej prijatím sa zefektívni systém viaczdrojového financovania, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Výhrady k právnej norme mala na výbore opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO), ktorá ministrovi práce Jánovi Richterovi predložila niekoľko návrhov, ktoré by sa mohli do novely zapracovať. Napríklad navrhuje, aby bol 100-% príspevok v odkázanosti okrem pobytových služieb poskytovaný aj ambulantným službám, ktoré sa starajú o deti do 18 rokov. Zvýšiť by sa podľa nej mali aj príspevky pre krízové zariadenia a naviazať ich na minimálnu mzdu.K novele mala niekoľko výhrad aj Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb.priblížila zástupkyňa platformy Anna Ghannamová. Platforma požaduje napríklad odloženie účinnosti hodnotenia kvality sociálnych služieb.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) plánuje ešte zorganizovať stretnutie so všetkými poskytovateľmi, aby sa prediskutovali problémy, ktoré v novele vidia.avizoval Richter. Upozornil tiež na to, že vláda sa nevzdala myšlienky valorizovať príspevok.dodal Richter.