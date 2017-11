Dôchodcovia aj tento rok dostanú vianočný príspevok k dôchodku

Na ilustračnej snímke deti rozbaľujú vianočné darčeky. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 2. novembra (TASR) - Dôchodcovia aj na konci tohto roka dostanú jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 398,96 eura.Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odsúhlasil parlament aj po minulé roky. Ani tento rok sa suma nezmení a zostane vo výške 12,74 eura.Ustanovenie týkajúce sa vianočných dôchodkov nadobudne účinnosť 15. novembra tohto roka.