Dôchodcovia zo zahraničia musia Sociálnej poisťovni preukázať žitie

Bratislava 8. januára (TASR)- Aby mohli poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí ďalej poberať svoj dôchodok, musia preukázať žitie na špeciálne určenom tlačive. Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre - Dôchodcovia mimo SR.Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje týmto spôsobom pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách EÚ alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka, a to do 15.1., do 15.4., do 15.7. a do 15.10. bežného roka. Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne - najneskôr do 31.1. 2018.V prípade nepredloženia potvrdenia o žití, bude výplata dôchodku zastavená.