Dôchodkový strop 65 rokov je podľa SNS málo ambiciózny

Bratislava 17. mája (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nemôže podporiť návrh ústavného zákona o maximálnej hranici dôchodkového veku tak, ako ho predložil jej koaličný partner Smer-SD. Strop vo výške 65 rokov je totiž málo ambiciózny, konštatujú národniari v stanovisku.vyčíslila strana.Podľa stanoviska verí, že nájde porozumenie pre svoj návrh u koaličných partnerov aj u časti opozície.dodávajú národniari. Na prijatie ústavného zákona je potrebných minimálne 90 hlasov, vládna koalícia teda potrebuje aj podporu časti opozície.Návrh ústavného zákona z dielne Smeru-SD prezentoval v stredu (16.5.) jeho predseda Robert Fico. Podľa neho by sa mal vek odchodu do dôchodku pre mužov zastropovať na úrovni 65 rokov, pre ženy, ktoré sa starali a vychovali jedno dieťa, by to bolo 64 rokov a pre ženy, ktoré sa starali a vychovali dve a viac detí, 63 rokov.Predseda Odborového zväzu (OZ) Kovo Emil Machyna je rád, že sa pripravuje takýto zákon. Odbory by podľa neho chceli, aby sa strop odchodu do dôchodku určil na 64 rokov, ale sú ochotní diskutovať a prijať kompromis.