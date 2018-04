Dôchodkyňa pri parkovaní zrazila sestru a poškodila štyri autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hohenstein-Ernstthal 23. apríla (TASR) - Ťažké zranenia sebe i svojej 83-ročnej sestre spôsobila 88-ročná Nemka pri nepodarenom parkovacom manévri v Sasku.Vodička nechala svoju sestru vystúpiť z vozidla a pri vchádzaní do garáže silno narazila do steny, informovala v nedeľu polícia v meste Hohenstein-Ernstthal, kde k nehode došlo. Vzápätí začala na plný plyn cúvať, pričom zachytila svoju sestru.Napokon auto narazilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla, ktoré po náraze odhodilo a vrazilo do iného auta, uviedla agentúra DPA.Dôchodkyňa sa napokon opätovne pohla dopredu, poškodila ďalšie auto a s vlastným vozidlom skončila v hromade tehál. Obe sestry so zraneniami previezli do nemocnice. Parkovací manéver si vyžiadal škody v odhadovanej výške 50.000 eur.