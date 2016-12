Dôchodkyni pri prepade zlomili bedrovú kosť, senior má tržné rany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Seniori by sa nemali sami pohybovať neskoro večer v uliciach miest. Ak sa tak predsa len stane, mali by sa zdržiavať medzi ľuďmi. Upozorňuje na to polícia. Vo štvrtok (29.12.) večer totiž niekto v Bratislave prepadol dvoch dôchodcov. Staršia žena (77) utrpela zlomeninu bedrovej kosti, 79-ročný muž mal tržné zranenia v oblasti rúk a kolena.povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.vysvetlil Szeiff.Polícia seniorom odporúča, aby sa v prípade hrozby snažili dostať medzi ľudí, podľa možností čo najbližšie k ceste,. Treba si zapamätať čo najviac informácií o páchateľovi.uviedol Szeiff.Seniorom v bytoch odporúča, aby si zamykali byty, neotvárali cudzím osobám a nepúšťali ich k sebe. Treba podľa neho tiež využiť všetky bezpečnostné prvky - retiazky na dverách, kľúče v zámke, elektronické zabezpečovacie zariadenia. Vhodné sú bezpečnostné fólie na sklenenej výplni okien či dverí, alebo kovové mreže na vyvýšených prízemiach, kde je ľahký prístup možného páchateľa z ulice.dodala Szeiff.