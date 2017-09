DOD na letisku: Viete, aké suveníry si nemôžete doviesť z dovolenky?

Na snímke prehliadka zakázaných predmetov zhabaných bezpečnostnou službou počas dňa otvorených dverí na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 23. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave otvorilo v týchto dňoch svoje brány na štvrtom ročníku Dní otvorených dverí. Prebiehajú od piatka 22. septembra a potrvajú až do nedele 24. septembra.priblížila dnes hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Počas Dní otvorených dverí prebiehajú exkurzie po letisku, pričom kapacita na jednu exkurziu bola 90 osôb.Ľudia podľa jej slov vo verejnej časti letiskového terminálu uvidia ukážky práce policajných psovodov, ktorí vyhľadávajú výbušniny v batožinách. Colníci tiež ukážu predmety, ktoré nemožno dovážať zo zahraničia. Ide napríklad o koraly, mušle, zachytená bola na bratislavskom letisku aj slonia noha.Letisko návštevníkom predstaví aj predmety, ktoré si nemôžu so sebou brať na palubu lietadla.dodala Ševčíková.Ľudia uvidia aj letecký simulátor a pozrieť si budú môcť tiež lietadlá Tupolev, ktoré boli súčasťou vládnej letky. Predstavia sa im však aj nové lietadlá Fokker, ktoré len tento rok do letky pribudli. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj letiskovú techniku, ako odhŕňače či hasičské auto.