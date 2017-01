Dodanie prvého vojenského lietadla Spartan sa omešká

Lietadlo C-27J Spartan Foto: aleniaaermacchi.it Foto: aleniaaermacchi.it

Bratislava 3. januára (TASR) – Prvé z dvoch talianskych vojenských lietadiel Spartan C-27J, ktoré Slovensko nakúpilo, príde až tento rok. Pôvodne sa hovorilo o konci roka 2016. Dôvodom posunu termínov boli podľa ministerstva obrany problémy na strane výrobcu." uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Ako dodala, v tejto súvislosti sa uskutočnili rokovania, na ktorých rezort obrany vyrokoval zľavu z ceny a výhodnejší splátkový kalendár. Jedno lietadlo pôvodne malo stáť okolo 34,5 milióna eur.Slovensko má dve lietadlá Spartan vysúťažené od roku 2008. Druhý stroj by mal výrobca dodať na začiatku roka 2018. Armáda bude mať v lietadlách k dispozícii viacero modulov - na prepravu ranených, hasenie požiarov či pasažiersky modul. Z lietadla bude tiež možné zhadzovať náklad.Armáda doteraz využívala sovietske lietadlá Antonov An-26. Posledné z nich však v armáde už doslúžilo, stroju skončila technická životnosť. Svoj posledný let lietadlo uskutočnilo 4. februára 2016, keď smerovalo do Piešťan, kde sa stalo exponátom vo vojenskom múzeu.