Dodatok ku koaličnej zmluve by mohli lídri podpísať na budúci týždeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Dodatok ku koaličnej zmluve by mohli koaliční lídri podpísať v polovici septembra. Predseda klubu SNS Tibor Bernaťák, ktorý je členom pracovnej skupiny pripravujúcej dodatok, však tento termín hovorí opatrne. Jeho stranícky šéf Andrej Danko predpokladá podpis na budúci týždeň. Povedal to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.povedal Bernaťák s tým, že pracovná skupina sa stretne aj tento týždeň. K obsahu dodatku povedal len toľko, že sa rozprávajú o rôznych veciach, ktoré chcú strany v koalícii presadiť. Bližšie hovoriť nechce, lebo v koalícii sa dohodli, že do podpisu dodatku nebudú verejnosť informovať.Danko dnes v rádiu hovoril o potrebe vyjasniť si v koalícii otázky zodpovednosti za konkrétne procesy.uviedol.Pracovná skupina sa prvýkrát stretla 31. augusta. O priebehu rokovania a zmenách neinformovala ani vtedy. Skupina vznikla po dohode koaličných lídrov Roberta Fica (Smer-SD), Bélu Bugára (Most-Híd) a Andreja Danka (SNS). Dodatok plánovali podpísať 1. septembra. K tomuto dátumu pred pár týždňami vypovedal koaličnú zmluvu Danko a koalícia sa ocitla v kríze.Dodatok má zaviesť pravidelné rokovania koaličnej rady aj nové mechanizmy riešenia prípadných sporov v koalícii. Viac by mali medzi sebou komunikovať aj okresné a krajské štruktúry jednotlivých strán, ktoré majú komunikovať na pravidelnej báze.