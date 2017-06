Dodávatelia chcú o oddlžovaní ešte rokovať

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júna (TASR) - Dodávatelia chcú s ministerstvom zdravotníctva o oddlžovaní nemocníc ešte rokovať. Zatiaľ jasne nehovoria, či sa oddlžovania zúčastnia. Nepáči sa im, že štát od nich v rámci tohto procesu očakáva zľavy pre nemocnice, označili to za nemorálne.uvádza asociácia SK-MED v písomnom stanovisku.Dodávatelia upozorňujú, že niektoré nemocnice im nezaplatili štyri roky. "SK-MED tvrdí, že podporí každý krok ministerstva, ktorý bude znamenať zlepšenie platobnej disciplíny nemocníc.dodáva asociácia.Štát chce nemocnice oddlžovať dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou, bude hľadieť na dlhy vzniknuté do konca minulého roka. Tento proces chce rozdeliť na viacero kôl, prvé by sa malo začať na jeseň tohto roka, celkovo by na oddlženie malo ísť najviac 585 miliónov eur, to bude dobrovoľné a nemocnice sa musia zaviazať k splneniu viacerých podmienok - napríklad plnením ozdravného plánu.