Dodávatelia energií apelujú na nevyhadzovanie faktúr do koša

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. januára (TASR) - Združenie dodávateľov energií (ZDE) upozorňuje, že všetky fakturačné doklady doručené odberateľom sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a platnými cenovými rozhodnutiami. Všetci dodávatelia k 15. januáru distribútorom uhradili zálohové platby v mene odberateľov podľa nových cien pre rok 2017. Uviedol to predseda ZDE Michal Hudec v súvislosti so stredajším (18. 1.) vyhlásením premiéra Roberta Fica (Smer-SD).Fico po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že kabinet vyslovil "zásadný politický nesúhlas" s regulačným rámcom v energetike na rok 2017. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa teraz podľa neho v rámci tzv. autoremedúry (opravy vlastného rozhodnutia) vráti k distribučným poplatkom za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016. "To v praxi znamená, že rok 2017 bude fungovať na základe tých istých podmienok a tých istých kritérií, ako tomu bolo v roku 2016," dodal predseda vlády.Podľa Hudeca 18. januára premiér zároveň odberateľom odkázal "zahodiť faktúry do koša", čím iba prispel k nárastu občianskej nespokojnosti a podnietil nezaplatenie dokladov, ktoré okrem iného obsahujú aj spotrebnú daň a daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej daňovej legislatívy.Hudec zdôraznil, že dodávatelia energií upozorňujú spotrebiteľskú verejnosť, že zmeny cien distribúcie môžu nastať až po nadobudnutí právoplatnosti nových príslušných rozhodnutí ÚRSO, pričom však regulačný úrad nemôže ceny upravovať so spätnou účinnosťou. Do času vydania nových rozhodnutí sú preto platné rozhodnutia a daňové doklady vystavené ako distribútormi, tak aj dodávateľmi.Dodávatelia združení v ZDE sa podľa Hudeca ospravedlňujú svojim odberateľom za komplikácie vyplývajúce zo zmätku, ktorý sprevádza medziročnú úpravu cien za energie. Súčasne vyjadrujú ľútosť, že výrazné zníženie ceny komodít na trhoch (elektrina ako komodita zlacnela pre domácnosti medziročne o viac ako 20 %) odberatelia nepocítia, pretože dlhodobá nekoncepčná regulačná politika a výkon energetickej regulácie v SR to neumožňujú.ZDE v neposlednom rade vyzýva odberateľov, aby svoje faktúry "nezahadzovali do koša", ale ich riadne uhradili podľa pokynov dodávateľov. Tí sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie pri opätovne vynútenej úprave svojich informačných systémov tak, aby napriek dodatočným nákladom, ktoré sami znášajú, upravili fakturáciu v budúcnosti podľa nových cien, ak k úpravám cien ÚRSO pristúpi.