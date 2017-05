Dodávateľom v automobilovom priemysle rastú tržby a chýbajú ľudia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 25. mája (TASR) – Dodávateľom v automobilovom priemysle na Slovensku sa dlhodobo darí. Za minulý rok vykázalo rast tržieb 70 % z nich. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom. Pociťujú však nedostatok pracovnej sily a tlak na zvyšovanie platov, preto volajú po otvorení trhu cudzincom.uviedol špecialista pre automobilový priemysel v PwC Peter Mrnka na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.V minulom roku rástli tržby 70 % dodávateľov, z toho polovici dvojciferným tempom. Tento rok očakáva zvyšovanie tržieb 74 % respondentov.Zároveň tri z piatich firiem potvrdili využitie svojich kapacít nad 80 %. Zhruba každý tretí dodávateľ pritom tvrdí, že je takmer na hrane svojich výrobných možností.Polovica dodávateľov dosiahla vlani nárast ziskovosti o viac ako 5 %. Mrnka to považuje zavýsledok vzhľadom na neustály tlak výrobcov vozidiel na zvyšovanie kvality, vysoké ceny energií a práce.Prieskum tiež ukázal, že 64 % dodávateľov zvýšilo počet svojich zamestnancov. Očakávania pre tento rok hovoria o náborových plánoch 44 % spoločností. Za najväčšiu hrozbu však dodávatelia označujú dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily. Vyjadrilo sa tak 87 % z nich, rovnako ako v minuloročnom prieskume.zdôraznil Mrnka.Poukázal na to, že pod tlakom nedostatku ľudí sú dodávatelia nútení zvyšovať platy. O 5 % a viac ich v uplynulom roku musela zvýšiť pätina respondentov a rovnaký počet predpokladá taký istý nárast aj v roku 2017.upozornil Mrnka.Viac ako polovica (51 %) respondentov tvrdí, že pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily majú obmedzené príležitosti získať nové projekty. Najviac firiem rieši tento problém interným vzdelávaním a rekvalifikáciou, každá druhá siaha po agentúrach. Takmer polovica spoločností získava zamestnancov od konkurencie.Tretina dodávateľov podľa prieskumu vyžaduje zjednodušenie a skrátenie procesu zamestnania zahraničných pracovníkov na najviac jeden mesiac. Ďalšia tretina sa však o prijímanie cudzincov nezaujíma.Len 8 % dodávateľov považuje vysokoškolských absolventov za pripravených na prácu v ich firme. Duálneho vzdelávania sa zúčastňuje takmer tretina dodávateľov. Prekáža im však neistota, či u nich študent zostane a nedostatok zdrojov.