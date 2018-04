Dodržiavanie sankcií USA by malo byť trestným činom, tvrdí Medvedev

Na snímke Dmitrij Medvedev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. apríla (TASR) - Návrh dolnej komory ruského parlamentu, aby sa dodržiavanie amerických sankcií uvalených na Rusko stalo v krajine trestným činom, podporil v sobotu ruský premiér Dmitrij Medvedev. S odvolaním sa na jeho vyhlásenie, ktoré odvysielala televízna stanica Rossija 1, o tom informovala agentúra Reuters.Uvalením sankcií Spojené štáty podľa Medvedeva mienili narušiť ruský sociálno-politický systém a poškodiť tamojšiu ekonomiku a jednotlivcov.vyhlásil Medvedev.Ruský premiér tiež uviedol, že vláda by mala sankciami postihnuté ruské spoločnosti podporiť, aby sa predišlo prepúšťaniu.V návrhu zákona o odvetných sankciách, ktorý Štátna duma predložila 13. apríla, sa objavili viaceré obmedzenia. V prípade, že by bol zákon prijatý, umožní vláde zaviesť na odporúčanie prezidenta Vladimira Putina rôzne reštriktívne opatrenia voči americkému tovaru a občanom Spojených štátov. Tie by sa mohli týkať amerických technologických zariadení, liekov či softvéru.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa 6. apríla oznámila, že uvalila sankcie na siedmich ruských oligarchov a 17 predstaviteľov ruskej vlády za "škodlivú činnosť" Ruska po celom svete. Terčom sankcií sa stalo aj 12 spoločnosti vlastnených oligarchami, spolu so štátnou firmou na predaj zbraní a s pobočkou banky.