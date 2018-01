Dohoda CETA nedáva priestor obísť zákon pri ťažbe uránu, tvrdí MH SR

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Prečítajte si aj: Aktivisti proti ťažbe uránu organizujú výzvu na úpravu dohody CETA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Košice 8. januára (TASR) - Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) s Kanadou podľa rezortu hospodárstva v žiadnom prípade nevytvorí predpoklady pre snahu zahraničných banských spoločností obísť platný zákonný zákaz dobývania ložísk uránových rúd na Slovensku.uviedol hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Rezort tak reagoval na v pondelok prezentovanú výzvu na doplnenie zmluvy CETA od skupiny aktivistov z Košíc, podľa ktorých zmluva odkazuje na desať rokov neplatný geologický zákon.Podľa ministerstva ustanovenia CETA jednoznačne pokrývajú a zaručujú základné a legitímne právo štátu regulovať vo všetkých oblastiach verejného záujmu, teda aj v oblasti ochrany životného prostredia.zdôraznil Stano. Konštatoval ďalej, že dohoda CETA sa netýka opatrení uplatňovaných na lokálnej úrovni a všetky podmienky banského zákona zostávajú platné pre každého potenciálneho investora.Aktivisti na tlačovej konferencii prezentovali výzvu, aby dohoda zahŕňala zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov okrem prípadu jej schválenia v miestnych referendách v dotknutých obciach, ako aj zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave nerastov. Obe ustanovenia vyplývajú z platnej slovenskej legislatívy. Výzva so zberom podpisov občanov je určená poslancom NR SR pred schválením dohody. V organizačnom výbore výzvy sú ochranár a krajský poslanec Ladislav Rovinský, právnik Jozef Šuchta a krajský a košický mestský poslanec Jaroslav Polaček, ktorí spolupracujú s poslancom NR SR Zsoltom Simonom (nezaradený).Podľa MH SR, keďže ide o obchodnú dohodu, platí základné pravidlo, že do listín záväzkov v obchode so službami sa zapisujú iba výhrady za národnú legislatívu, ktorá definuje diskriminačné podmienky podnikania pre spoločnosti z tretích krajín v porovnaní s domácimi spoločnosťami. Pokiaľ ide o znenie výhrady SR, smerodajné je konkrétne slovné znenie výhrady, a nie číslo zákona, keďže zákony sa postupom času menia. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, ide o základné a legitímne právo štátu regulovať, ktoré je pokryté aj ustanoveniami dohody CETA.uviedol Stano.Ministerstvo ďalej konštatovalo, že záväzky v službách za oblasť investícií sú vylúčené z riešenia sporov v rámci stáleho investičného súdu. Takéto vylúčenie znamená, že ani v prípade porušenia záväzkov SR v tejto oblasti sa investor z Kanady nemôže domáhať odškodnenia v rámci stáleho investičného súdu.uviedol Stano.Aktivisti tiež žiadajú zrušenie memoranda o porozumení a spolupráci z roku 2012 medzi MH SR a kanadskou spoločnosťou European Uranium Resources (EUU), ktorá stála za firmou Ludovika Energy a plánovala ťažbu uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach. Rezort podľa Stana aj vzhľadom na zmeny legislatívy považuje dlhodobo toto memorandum za bezpredmetný a nevykonateľný dokument.dodal hovorca.