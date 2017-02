Dohoda európskych krajín: Cesta migrantov cez Balkán zostane uzavretá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 8. februára (TASR) - Ministri vnútra a obrany 16 európskych krajín sa dnes na stretnutí vo Viedni dohodli prijať nové opatrenia, ktoré zabezpečenia, že pozemná cesta migrantov usilujúcich sa dostať z Grécka do ďalších krajín Európskej únie zostane uzavretá.Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka a minister obrany Hans Peter Doskozil, ktorí stretnutie iniciovali, po jeho skončení informovali o dohode na vypracovaní nového plánu pre tzv. balkánsku trasu do apríla.Na stretnutí vo Viedni sa okrem rakúskych hostiteľov zúčastnili zástupcovia Slovenska, Česka, Albánska, Bosny, Bulharska, Čiernej Hory, Chorvátska, Grécka, Kosova, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Srbska. Cieľom schôdzky bolo pripraviť sa na prípadný nárast migrantov po skončení zimy.Rakúsko bolo iniciátorom koordinácie uzavretia balkánskej migračnej trasy v roku 2016.Podľa dnešnej správy Európskej komisie členské krajiny EÚ prijali z Grécka a Talianska iba približne 12.000 utečencov, hoci sa pred takmer 18 mesiacmi zaviazali prijať ich 160.000. Zo státisícov migrantov, ktorí vlani prišli do Grécka, bolo v rámci EÚ prerozdelených iba 9000.