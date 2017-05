Dohoda o vytvorení bezpečnostných zón v Sýrii sa zatiaľ rešpektuje

Archívne foto zo Sýrie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 6. mája (TASR) - V Sýrii začala v piatok po 23.00 h SELČ začala platiť dohoda o vytvorení tzv. bezpečnostných zón. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že krátko po začatí platnosti dohody neboli zaznamenané prípady jej porušenia.Agentúra AP spresnila, že zóny, kde má dôjsť k deeskalácii napätia, sa nachádzajú väčšinou v tých oblastiach Sýrie, ktoré sú ovládané opozíciou.Toto memorandum o vytvorení štyroch tzv. bezpečnostných zón v Sýrii s cieľom zmierniť tamojšiu humanitárnu krízu podpísali vo štvrtok v kazašskej Astane Irán, Rusko a Turecko.Dohoda má podporu aj zo strany OSN. Sýrska opozícia ju však odmieta a kritizuje s tým, že dokument nemá legitimitu. USA, ktoré neboli v tíme vyjednávačov o tejto dohode, v súvislosti s ňou deklarovali, žeSýrska opozícia má určité pochybnosti ohľadne možnej implementácie dohody aj vzhľadom na úlohu Iránu ako ručiteľa tohto dokumentu.V súlade s memorandom sa v zónach, ktorých sa dokument týka, zastavia všetky boje medzi vládnymi silami a ozbrojenými protivládnymi zoskupeniami.Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov spresnil, že o letoch lietadiel protiteroristickej koalície na čele s USA nad zónami deeskalácie v Sýrii sa bude rokovať neskôr, a to na úrovni expertov.Vedenie ruskej armády dnes tiež uviedlo, že dohoda o vytvorení bezpečných zón by mohla byť neskôr rozšírená aj o ďalšie oblasti v tejto vojnou zničenej krajine.Moskva okrem toho avizovala, že by chcela obnoviť dohodu so Spojenými štátmi, na základe ktorej by obe krajiny skoordinovali svoje letecké operácie v Sýrii a zmenšili tak riziko vzájomnej kolízie.Rusko pozastavilo zmienenú dohodu o vojenskej spolupráci s USA v Sýrii po raketovom útoku na leteckú základňu sýrskej armády Šajrát, ktorým Spojené štáty reagovali na chemický útok v meste Chán Šajchún v provincii Idlib.