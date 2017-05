Dohovor o biologickej diverzite schválili pred 25 rokmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Montreal 22. mája (TASR) - Biologická rozmanitosť (biodiverzita) a trvalo udržateľný turistický ruch - to je v roku 2017 téma Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti. Pripadá na 22. mája, ľudstvo si ním pripomína dátum podpisu Dohovoru o biologickej rozmanitosti.Tohtoročná téma súvisí s Medzinárodným rokom trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Na rok 2017 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v decembri 2015 s". Rozhodnutie vyhlásiť Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj súvisí aj s novým Programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a s Cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré schválilo VZ OSN v septembri 2015.Definitívny text Dohovoru o biologickej rozmanitosti bol prijatý a schválený 22. mája 1992 v kenskej metropole Nairobi. Na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), známej aj ako Summit Zeme, ktorá sa konala v júni 1992 v Riu de Janeiro, bol otvorený na podpis. Dokument vstúpil do platnosti 29. decembra 1993, keď v sídle OSN v New Yorku boli uložené ratifikačné listiny tridsiatej zmluvnej krajiny.Pôvodne práve dátum - 29. december - bol vyhlásený za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Dokument o biodiverzite sa poníma ako praktický nástroj na realizovanie a podporu trvalo udržateľného rozvoja a na zachovanie biodiverzity. V samotnom Dohovore sa uznáva, že nejde len o "prežitie" rastlinných a živočíšnych druhov, mikroorganizmov a ekosystémov, ale aj o človeka, jeho potreby, bezpečné potraviny, možnosti prípravy nových liekov, ako i o pitnú vodu a zdravé ovzdušie.Sekretariát Dohovoru o biologickej rozmanitosti má sídlo v Montreale a jeho hlavnou úlohou je pomáhať vládam na svete aplikovvať Dohovor, jeho pracovné programy, ďalej organizovať stretnutia, pripravovať a vydávať dokumenty na tému biodiverzity, zabezpečovať koordináciu a spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zbierať a ďalej šíriť informácie o stave biodiverzity.OSN v decembri 2000 vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, aby sa zvýšilo povedomie o existencii aj o nevyhnutnosti zachovania biologickej rozmanitosti. VZ OSN vyhlásilo tento deň na pamiatku schválenia Dohovoru.