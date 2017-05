Dohovor Rady Európy odráža zmeny vo filmovej produkcii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Aj Slovenská republika by mala zohľadniť zmeny, ktoré v predchádzajúcom štvrťstoročí nastali v oblasti filmového priemyslu a audiovízie. Členovia Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá dnes na svojom rokovaní odobrili pristúpenie SR k revidovanému Dohovoru Rady Európy (RE) o filmovej koprodukcii.Cieľom revidovaného dokumentu je práve reagovať na zmeny, ktoré sa do oblasti filmovej koprodukcie premietli od prijatia dohovoru v roku 1992. Ministerstvo kultúry SR v predkladacom materiáli upozornilo, že po viac ako 20 rokoch od podpísania dohovoru sa podoba európskej filmovej produkcie výrazne zmenila.Rezort v tejto súvislosti poukázal na to, že nové technológie zmenili spôsoby výroby, distribúcie a uvádzania filmových diel." upozornilo ministerstvo kultúry.Ako ďalej konštatuje, cieľom revízie dohovoru je vyrovnať sa so spoločenskými, finančnými a technickými zmenami a zabezpečenie jeho kontinuálnej relevancie, ktorá smeruje k rozvoju medzinárodnej filmovej koprodukcie. Dokument spresňuje oblasť pôsobenia Dohovoru, podmienky priznania koprodukčného štatútu či otázku zrovnoprávnenia filmových diel vyrobených v mnohostrannej koprodukcii s národnou filmovou tvorbou.Revidovaný dohovor bol otvorený na podpis členskými štátmi Rady Európy a ostatnými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, 30. januára pri príležitosti 46. filmového festivalu v Rotterdame.