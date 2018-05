Dojímavá rozlúčka Iniestu: Bolo to neuveriteľných 22 rokov

Futbalisti FC Barcelony vyhadzujú do vzduchu spoluhráča Andresa Iniestu po zápase 38. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - Real Sociedad 20. mája 2018 v Barcelone. V nedeľu večer sa na Camp Nou v drese FC Barcelona skončila aj éra velikána Andresa Iniestu. Tridsaťštyriročný špílmacher Kataláncov sa lúčil vo víťaznom zápase proti Realu Sociedad San Sebastian, o čom rozhodol gól Brazílčana Coutinha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 21. mája (TASR) - Andres Iniesta sa v nedeľu večer definitívne rozlúčil s dresom FC Barcelona. Po triumfe nad Realom Sociedad San Sebastian 1:0 na vypredanom Camp Nou sa tak skončila éra ďalšieho velikána "blaugranas".Zaplnený štadión pripravil tridsaťštyriročnému špílmachrovi Kataláncov, ktorý hral do 82. minúty, už pred úvodným hvizdom krásne choreo na tribúnach. Pri odchode z trávnika mu diváci ponúkli mohutné "standing ovations". Už v apríli oznámil, že po šestnástich sezónach a 674 zápasoch skončí v FC Barcelona, v ktorom získal dokopy 32 trofejí, vrátane štyroch titulov v LM a deviatich v La Lige. V nedeľu sa rozlúčil opäť s majstrovskou trofejou v rukách. V klubovej kariére by mal pokračovať mimo Európy.povedal Iniesta so slzami v očiach priamo na štadióne.Iniesta na MS 2010 strelil vo finále víťazný gól, okrem toho má na konte dva tituly majstra Európy z rokov 2008 a 2012. S reprezentačnou kariérou by sa mal rozlúčiť po tohtoročných MS.Počas nedeľňajšej rozlúčky bola na štadióne i Iniestova rodina, ku ktorej sa pridal aj jeho dlhoročný spoluhráč z tímu a reprezentácie Xavi Hernandez.povedal o ňom Xavi.povedal stredopoliar Barcelony Ivan Rakitič.Na španielskych trávnikoch prebehla o pár hodín skôr aj iná rozlúčka. V nedeľu ukončil svoje pôsobenie v materskom Atleticu Madrid Fernando Torres, majster sveta a dvojnásobný majster Európy sa na Wanda Metropolitano pred 63.229 divákmi lúčil štýlovo. Pri remíze 2:2 s Eibarom strelil dva góly. Tridsaťštyriročný útočník mal na rukáve kapitánsku pásku, jeho spoluhráči nastúpili s jeho menom na dresoch. Torres prišiel do klubu ako 11-ročný v roku 1995 a neskôr sa stal jeho najmladším kapitánom vo veku 19 rokov. V drese "Atleti" odohral počas dvoch pôsobení 404 duelov a strelil 129 gólov.Fanúšikovia vytiahli pred zápasom obrovský transparent so slovami: "Od chlapca k legende". "Chcem sa poďakovať svojmu starému otcovi, ktorý mi dal najväčší dar, aký môžete dať chlapcov, spravil zo mňa fanúšika Atletica. Bola pre mňa veľká česť nosiť tento dres," povedal s tým, že zatiaľ neprezradí, kam povedú jeho ďalšie kroky.