Dokonale nedokonalá zelenina aj na Pohode

Trenčín 7.júla (OTS) -Na festivale Pohoda v sobotu 8. júla 2017 o 9.00 hod. odštartuje Občianske združenie Živica v spolupráci so spoločnosťou Tesco zaujímavý workshop „Krivá zelenina“. Spoločnosti tak interaktívnym spôsobom poukážu na globálne problémy plytvania potravinami. Z údajov OSN vyplýva, že až jedna tretina svetovej produkcie potravín sa vyhodí. Podľa odhadov Európskej únie sa v rámci členských štátov v priebehu výrobného procesu vyhodí vyše deväť miliónov ton potravín.Pre účastníkov jedinečného workshopu bude pripravená napríklad zábavná súťaž „. Cieľom je ľuďom ukázať, že aj neštandardne vyzerajúca zelenina je vhodná na konzumovanie a vizuálne štandardy by nemali viesť k ďalšiemu potravinovému plytvaniu. Workshop bude viesť koordinátorka grantového programu Menu pre Zmenu - Dorota Martincová (CEEV Živica) a projektová manažérka projektu Eat responsibly! - Tereza Čajková (Analytické centrum Glopolis).Spoločnosť Tesco predstavila začiatkom tohto roka projekt Dokonale nedokonalej zeleniny a ovocia (Perfectly Imperfect), pomocou ktorého sa snaží bojovať proti plytvaniu potravinami. Zákazníci tak nájdu vo vybraných obchodoch Tesco sezónnu ponuku ovocia a zeleniny, ktoré síce nespĺňajú vizuálne štandardy na predaj, ale sú plné vitamínov a majú rovnaké nutričné hodnoty ako ostatné ovocie a zelenina. Tesco ich predáva pod označením Perfectly Imperfect za zvýhodnené ceny.Prevencia plytvania potravinami je jeden z kľúčových pilierov, na ktoré sa Tesco v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti zameriava nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Aktuálne je na Slovensku schopných darovať potravinové prebytky ľuďom v núdzi 72 predajní Tesco. Do konca roka by sa do procesu mali zapojiť všetky hypermarkety a zároveň aj časť menších formátov predajní reťazca na Slovensku.Tesco sa totiž zaviazalo, že do roku 2020 sa budú všetky obchody reťazca podieľať na darovaní potravinových prebytkov. S riešením celosvetového problému obmedzenia plytvania potravín sa snaží Tesco pomáhať v aktivitách pri redukcii potravín aj svojim dodávateľom. Vďaka skráteniu dodávateľského reťazca sa výrobky dostanú v súčasnosti k zákazníkom rýchlejšie. Tesco verí, že aj projekt Dokonale nedokonalého ovocia a zeleniny pomôže obmedziť plytvanie potravinami.