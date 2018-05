Dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc je reálne v roku 2025

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Predpokladaný termín dokončenia diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami v roku 2025 je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) reálny. Na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018 v Bratislave to uviedol investičný riaditeľ NDS Ladislav Dudáš.priblížil Dudáš. Jediným úsekom na diaľnici D1 do Košíc, ktorý sa v súčasnosti ešte nestavia a zatiaľ ani nesúťaží, je časť diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.NDS podľa investičného riaditeľa momentálne pracuje na dokumentácii pre územné rozhodnutie pre tunel Korbeľka, ktorý má byť súčasťou tohto úseku. Diaľničiari tak odhadujú, že v roku 2020 by mohli spustiť súťaž na výstavbu tohto úseku a dokončený by teda mal byť v roku 2025.Predpokladané stavebné náklady na túto časť D1 sú približne 870 - 880 miliónov eur. Celkové náklady na prípravu predstavujú približne 14 miliónov eur, v prípade majetkoprávneho vysporiadania je to okolo štyroch miliónov eur.Túto časť diaľnice pritom už roky sprevádzajú komplikácie. Pôvodne bol na úsek zvolený povrchový variant s tunelmi Rojkov a Havran. Mimovládne organizácie však spochybnili posúdenie vplyvu stavby na územia Natura 2000. Európska komisia (EK) v roku 2010 neodobrila financovanie výstavby tejto časti diaľnice cez takzvané projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) Európskou investičnou bankou, ktoré plánovala prvá vláda Roberta Fica.Súhlas EK dostala diaľnica až koncom roka 2012. Brusel prijal opatrenia Slovenska, ktoré mali zmierniť vplyvy diaľnice na životné prostredie. Na jar 2013 sa však na trase budúcej diaľnice pri obci Šútovo zosunula pôda. Opäť sa preto spustilo environmentálne posudzovanie nového trasovania diaľnice.V minulom roku ministerstvo životného prostredia vo svojom záverečnom stanovisku k tomuto úseku uviedlo, že súhlasí s variantom cesty s tunelom Korbeľka. K diaľnici sa však následne objavili pripomienky, ktoré súviseli s problematikou spodnej vody.