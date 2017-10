Dokument Mečiar poukazuje aj na to, že volíme emóciami a nie rozumom

Na snímke režisérka Tereza Nvotová (vľavo) a producentka Zuzana Mistríková (vpravo) počas tlačovej konferencie po skončení novinárskej premiéry filmu Terezy Novotnej s názvom Mečiar, 11. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - V novom celovečernom filme mladej režisérky Terezy Nvotovej Mečiar, ktorý tento týždeň vstúpil do kinodistribúcie, hovoria o najsilnejšom mužovi Slovenska 90. rokov viaceré osobnosti politického a spoločenského života tej doby. Dokument vznikol po takmer štvrťstoročí od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Nie je však len rozprávaním o jednej etape slovenských politických dejín, podľa tvorcovpovedala o politickom dokumente jeho hlavná producentka Zuzana Mistríková, ktorá je so zobrazovanou dobou osobne spojená. Bola jednou z tvárí študentského revolučného hnutia v Novembri'89 a tiež súčasťou VPN i ponovembrového parlamentu.komentovala Nvotovej generačnú výpoveď o vplyve Vladimíra Mečiara na slovenskú spoločnosť a na život samotnej režisérky.podčiarkla Mistríková.Základným zdrojom dokumentu boli okrem osobných skúseností režisérky a rozhovorov s mnohými pamätníkmi predovšetkým archívne materiály. Z bohatého materiálu nakrúteného v súčasnosti sa všetko do filmu nedostalo. Dokumentaristka sa smeje, že by inak vytvorila niekoľkohodinový film či seriál." povedala pre TASR Tereza Nvotová.Pre svoj film oslovila ľudí, ktorí stáli pri dôležitých udalostiach vývoja krajiny, ale i nezávislých novinárov, ktorí investigatívne reflektovali vtedajšie dianie v politike a spoločnosti. V dokumente vypovedajú Vladimír Mečiar, Petr Pithart, Fedor Gál, Peter Zajac, Theodor E. Russell, Ladislav Snopko, Michael Kocáb, Martin M. Šimečka, Ľuboš Jurík, Milan Žitný, Oskar Fegyveres, Peter Tóth, Marián Leško, Tom Nicholson a nechýba ani otvorená výpoveď Fedora Flašíka. Politický marketér okrem iného tvrdí, že vo voľbách nie je dôležitý rozum, ale emócie.uzavrela Mistríková.Film Mečiar vznikol v koprodukcii PubRes (SR), HBO Europe a Negativ (ČR), do kín vstúpil 12. októbra.