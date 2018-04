Dokumentárny film Terasa zachytáva výstavbu košického sídliska

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Košice 25. apríla (TASR) - Dokumentárny film Terasa – miesto pre život s podtitulom Svedectvo o ľuďoch a dobe, ktorý v stredu v premiére uviedli v Košiciach, zachytáva históriu najväčšieho košického sídliska.uviedla pre TASR producentka Eva Kratochvílová.Počas vzniku filmu ju zaujali viaceré momenty. V každej práci sa podľa nej dajú nájsť veci, z ktorých je človek veľmi milo prekvapený, alebo je to niečo, čo pred päťdesiatimi rokmi fungovalo a dnes napriek jednoduchosti nefunguje.vysvetlila Kratochvílová.V dokumente je zachytené i to, ako sa zmenili technologické postupy pri výstavbe.doplnila Kratochvílová.povedal režisér Peter Hrabinský.Film zachytáva prvé územné plány Košíc, ale ozrejmuje aj to, čo je urbanizmus.vysvetlil Hrabinský.Róbert Berenhaut ako fotograf niekdajších Východoslovenských novín zhotovil z výstavby sídliska stovky fotografií. V pamäti mu utkvel jeden záber.dodal Berenhaut.Najbližšie budú môcť záujemcovia film vidieť v košickom kine Úsmev koncom mája.