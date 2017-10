Dokumenty o Kennedym už zverejnili, historici neočakávajú prekvapenie

Na archívnej snímke 35. prezident USA J. F. Kennedy. Dňa 22. novembra 2017 uplynie od atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho 54 rokov. Stalo sa to 22. novembra 1963 počas jeho cesty po Texase, ktorú absolvoval v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. októbra (TASR) - Americká Správa národných archívov a záznamov (NARA) zverejnila vo štvrtok ďalšie z tajných dokumentov viažucich sa k zavraždeniu prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963. Stalo sa tak krátko po tom, čo to nariadil americký prezident Donald Trump. Zverejnenie ďalších však zablokoval na žiadosť Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA).NARA na svojej internetovej stránke uvádza, že zverejnila celkovo 2891 dokumentov. Ide o dokumenty FBI, CIA aZvyšných približne 300 si ešte ponechá, informovala televízia CNN. Trump totiž po odporúčaní FBI a CIA nariadil, aby ďalšie dokumenty podliehali utajeniu po dobu 180 dní a opäť ich preskúmali vládne agentúry. Potom sa majú vyjadriť k tomu, či môžu byť zverejnené, uviedli pre novinárov pod podmienkou anonymity predstavitelia Bieleho domu. Trump sa podľa nich najprv zdráhal vyhovieť žiadosti FBI a CIA, nakoniec však uznal, že nemá inú možnosť.Toto rozhodnutie podľa CNN zrejme udrží nažive konšpiračné teórie a povzbudí tých, ktorí spochybňujú oficiálne závery vyšetrovania a argumentujú, že vláda pomáhala zakryť pravdu.Historci, ktorí sa venujú Kennedyho prípadu, však neočakávajú od nových dokumentov šokujúce informácie alebo také, ktoré budú v rozpore so závermi, že výhradne zodpovedným za vraždu Kennedyho bol Lee Harvey Oswald.Každopádne dokumenty poskytnú Američanom plnší obraz o tom, ako bol zabitý 35. prezident USA a ako prebiehalo následné vyšetrovanie.Dokumenty by mohli osvetliť aj Oswaldov záhadný výlet do mexickej metropoly niekoľko týždňov pred atentátom. Môžu odhaliť aj nové podrobnosti o účasti USA na pokusoch zabiť kubánskeho vodcu Fidela Castra, dodala CNN.Podľa agentúry AP mala vláda do štvrtka zverejniť posledný balík dokumentov o vražde Kennedyho. Dosiaľ zverejnila približne 30.000 dokumentov.V roku 1992 vtedajší americký prezident George H.W. Bush podpísal zákon, podľa ktorého majú byť všetky dokumenty týkajúce sa vraždy Kennedyho zverejnené do 25 rokov, ak aktuálny prezident USA nerozhodne, že by to mohlo poškodiť spravodajské služby, právny poriadok, vojenské operácie alebo zahraničné vzťahy.Tlak na transparentnosť bol vyvolaný čiastočne aj rozruchom v dôsledku konšpiračného filmu Olivera Stonea "JFK" z roku 1991, dodala AP.