Dolce Vitaj predstaví tradíciu i súčasnosť talianskeho dizajnu

Bratislava 21. mája (TASR) - Júnový festival Dolce Vitaj predstaví aj rôzne podoby talianskeho dizajnu. Od filmového dokumentu o architektovi a dizajnérovi Gió Pontim, cez rokmi overené dizajnérske značky vo fotografiách Mira Zagnoliho, až po tvorbu súčasného dizajnéra Francesca Paceho, ktorý spája dve silné témy tohtoročného festivalu - Neapol a dizajn. V poradí 11. ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku Cinevitaj a ochutnávku talianskej gastronómie."Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi Bavotovi, uskutoční sa 4. júna o 19.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vstup je voľný," TASR informovala PR manažérka Zuzana Golianová.Vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása - Taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho sa uskutoční v piatok 1. júna o 16.30 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR. "Jej cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu a potrvá do 19. júna, vstup je voľný," doplnila s tým, že v rovnaký deň predstaví režisérka Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Gió Ponti/Zaľúbení do Gióa Pontiho, venovaný veľkému milánskemu dizajnérovi. "Ako reprezentant moderny čelil hrozbe úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. Jedným zo zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia tejto osobnosti ako architekta európskeho a medzinárodného formátu," poznamenala k filmovému portrétu zakladateľa talianskeho dizajnu ante litteram, ktorý predbehol svoju dobu a počas vyše polstoročnej tvorby s nevyčerpateľnou energiou experimentoval s umením, remeslami, predmetmi, architektúrou a rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci Dní architektúry a dizajnu (DAAD) na Fakulte architektúry STU.Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský dizajnér Francesco Pace. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a ďalších elementov, najmä folklóru a tradície, ovplyvnili jeho diela, v ktorých je badateľný vzťah medzi remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. Jeho práce boli vystavené napríklad na Trienále v Miláne, v MADRE - Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v Múzeu Bröhan v Berlíne. Bratislavská výstava sa uskutoční od 7. do 11. júna v Zoya Gallery.Festival Dolce Vitaj organizujú Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, veľvyslanectvo Talianskej republiky a Taliansko-slovenská obchodná komora pod záštitou Ministerstva kultúry SR a bratislavského primátora Iva Nesrovnala.