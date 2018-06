Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di Pietrantonio

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) - Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj pricestuje do Bratislavy talianska spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, držiteľka prestížnej ceny Premio Campiello 2017 za román Tá, čo sa vracia. Kniha sa dostala medzi slovenských čitateľov v apríli, vyšla vo vydavateľstve Inaque v preklade Adriany Šulíkovej.uviedla prekladateľka k románu, ktoréhoRomán o Arminute -čitateľov do svojej hĺbky vtiahne už na prvých stránkach, vo chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke s kufrom a s taškou plnou topánok v tej druhej. Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s rozstrapatenými vrkočmi: nikdy predtým sa nevideli. Začína sa príbeh o dievčati, ktoré zo dňa na deň príde o všetko: o pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, bezpodmienečnú lásku rodičov. Trinásťročné dievča objavuje úplne nový a odlišný život. Dom je malý, tmavý, všade naokolo je plno súrodencov a na stole málo jedla. Je tam však Adriana, s ktorou spolu spávajú na jednej posteli. A je tu aj Vincenzo, ktorý sa na ňu pozerá ako na ženu, v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa vie aj stratiť, aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát zriekli, musí sa vrátiť k svojej podstate.Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v horskej dedinke Arsita v regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované prostredie ju už v deviatich rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa objavila takmer po polstoročí. Svojím prvým románom Moja matka je rieka (2011) sa stala nečakaným spisovateľským objavom roka. Kritiku, rovnako ako čitateľstvo, zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a schopnosťou prerozprávať príbehy o rôznych podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s veľkou dávkou poetiky a zároveň krutosti. Jej druhý román Moja krásna (2014) je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a na mesto v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná hrdinka a rozprávačka príbehu prichádza o sestru - dvojča a okrem vyrovnávania sa so stratou svojho "druhého a životaschopnejšieho ja" sa musí postarať o jej osirelého syna.Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu súčasných talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela Murgia či Elena Ferrante.TASR informovala za organizátorov festivalu Dolce Vitaj Zuzana Golianová.