Dôležité informácie pre výber sedacej súpravy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (OTS) - Začínajú obavy, na čo všetko pri kúpe novej sedačky prihliadať a čoho sa vyvarovať. So správnymi informáciami bude váš výber dokonalý a hlavne výhodný.Základom je odmerať si priestor, kde budete sedačku umiestňovať. Merajte všetko, od výšky parapetnej dosky, cez šírku celej obývačky až po rozpätie zárubní.“ vraví produktový manager kika NábytokDôležitou časťou sedačiek je ich konštrukcia. Vzhľad totiž pekný byť môže, ale konštrukčné prvky sedacích súprav musia aj niečo vydržať. Na to, aby sa po pár mesiacoch nerozpadli, musia pozostávať z kvalitných surovín. „“ vravízo spoločnosti kika Nábytok.Kvalitná konštrukcia a pohodlné sedenie však nestačí. Každú sedačku tvorí aj kvalitný poťah, preto ani jeho výber nezanedbávajte. V rámci poťahov sú známe tri typy. Látkové, kožené a poťahy z textilnej kože. „,“ vraví. Pri látkach si treba dávať pozor na počet vláken v osnove. Čím ich je menej, tým je väčšia náchylnosť k páraniu. Pravá koža je na sedacích súpravách drahšou záležitosťou, no pôsobí luxusne. V poslednej dobe však kožu nahrádza jej imitácia – textilná koža. Je obľúbená pre jej nižšiu cenu a jednoduchú údržbu.Viac info na www.kika.sk