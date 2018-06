Dôležité (nielen) pre diabetikov: Tieto vlastnosti obuvi vám môžu zachrániť nohu pred vážnymi komplikáciami!

Pre koho sú dw topánky určené?

Ako vaše topánky konkrétne pomáhajú? A prečo ich nosenie odporúčajú aj lekári?

Aký súvis má vznik diabetickej nohy s obuvou?

Dá sa nosením dw topánok predísť amputácii nohy?

Existuje niekto s ochorením diabetes, komu nosenie tejto obuvi neodporúčate?

V čom sa dw topánky líšia od konkurencie?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nohy sú základným nástrojom mobility. Nesú nás celý život a sú našou oporou. Ľudia trpiaci rôznymi zdravotnými problémami, ktoré majú zásadný dopad na ich nohy, o tom vedia svoje. Práve na túto oblasť, na ktorú sa napriek závažnosti bežní výrobcovia nezameriavajú, sa rozhodol orientovať výrobca zdravotnej obuvi - dw topánky. Spoločnosť Diawin Deutschland GmbH sa novou generáciou zdravotných topánok, ktoré sa navyše výzorovo nijak neodlišujú od bežných topánok, stará o slobodnú a bezbolestnú chôdzu ľudí, ktorí to potrebujú a pomáha im tak fungovať každodenne bez kompromisov. Prinášame vám rozhovor s jej predstaviteľom Ing. Jurajom Vincejom.„Naše dw topánky sú pre svoje špecifické vlastnosti určené najmä pre ľudí s diabetickou polyneuropatiou a diabetickou nohou, ale pre svoju výnimočnosť ich veľmi oceňujú aj ľudia so širokými nohami, halluxom, reumou, kladivkovými prstami, alebo opuchnutými nohami z rôznych zdravotných príčin. Vložky v dw topánkach sú ľahko vyberateľné. Obuv sa celkovo vyrába hlbšie, aby bol dostatočný priestor pre prsty, takže ľudia s rôznymi ortopedickými problémami, plochými nohami alebo aj ľudia, ktorí kvôli typu zamestnania prestoja takmer celý deň, si môžu ľahko aplikovať svoju ortopedickú vložku. Teší nás, že si topánky obľúbili aj tehotné mamičky najmä v posledných mesiacoch tehotenstva. Kvôli rôznym šírkam topánok sa pohybujú komfortnejšie a bezpečnejšie. Diabetici sa môžu bližšie informovať u svojho diabetológa.“„Špecializovaní lekári a odborníci sa zhodujú vtom, či už sa jedná o atypické nohy od narodenia alebo problémy nôh spôsobené zdravotnými komplikáciami, že nohy ako základný nástroj každodennej mobility potrebujú dostatočnú voľnosť bez stiesnenia, stabilitu, priedušnosť, ľahkosť a nárazom odolávajúcu podrážku. Dw topánky boli vyvíjané ako nová generácia zdravotníckej certifikovanej obuvi, ktorá svojimi vlastnosťami (3 šírky, extra hĺbka pre prsty, rozmerová variabilita, hladké vnútro, priedušný materiál, ľahkosť, odpružená podrážka, moderný športový dizajn), majú za úlohu pomôcť ľuďom so spomínanými problémami fungovať každý deň ľahšie a bezproblémovejšie.Viac informácií sa môžu ľudia dozvedieť na našej web stránke s aktívnym e-shopom - www.diawin.eu „Množstvo štúdií dokazuje podiel a význam obuvi pri vzniku a liečbe diabetickej nohy. Štúdia Seattle VA [Diabetes, 2016] zistila, že v 84 % amputácií dolnej končatiny u diabetikov predchádzajú vredy. Polovica z týchto defektov bola zapríčinená nevhodnou obuvou. Tento výsledok potvrdilo viacero klinických štúdií.“„Áno a to je aj jedno z našich hlavných poslaní. V prípade prevencie a nosenia správnej zdravotnej obuvi je možné predísť amputáciám až v 50% prípadoch. Až 85% amputáciám u diabetikov predchádza rozvoj ulcerácií (defekt, porušenie kožného krytu zasahujúce do rôznej hĺbky). 4 z 5 týchto defektov sú spôsobené vonkajším poranením prevažne nesprávnou obuvou.“„Môže ich nosiť každý. Obuv je vhodná od prvých dní diagnostikovaného diabetu. Daný typ obuvi je predovšetkým vhodný pre pacientov s nízkym (pacienti bez diabetickej neuropatie), miernym rizikom diabetickej nohy (strata ochrannej citlivosti, bolesti kĺbov, metatarzov) a u pacientov s vysokým rizikom (prítomné deformity, otlaky na chrbte a chodidle nohy. Avšak len v prípade, ak pacienti nemajú anamnézu vredov alebo amputácií).“„Ich unikátnosť v porovnaní s inými špecializovanými topánkami vnímame v dvoch oblastiach - jednoznačne v rozmerovej variabilite. Tri dostupné šírky s rozšíreným priestorom na prsty v každej veľkosti, ktoré začínajú rozširovaním už samotnej podrážky a možnosť objednať si každú topánku v individuálnom rozmere dokáže ľuďom za bezkonkurenčnú cenu poskytnúť riešenie takmer ako topánky vyrábané na mieru. Športový moderný dizajn dw topánok umožňuje ľuďom s problémami viesť veľmi potrebný, lekárom stanovený aktívny život. Topánky pre spomínaný účel spĺňajú potrebnú stabilitu, ľahkosť a odpruženie. Ich moderný vzhľad, vďaka ktorému vyzerajú ako bežná obuv, pomáha ľuďom s problémami neodlišovať sa od ostatných, a preto ich obúvajú automaticky bez predsudkov. V prípade diabetikov tento fakt pomáha lepšie spolupracovať so svojim ošetrujúcim lekárom na samotnej liečbe.“„Našim poslaním je výrazne prispieť k zníženiu amputácií nôh spôsobených diabetom a aj za pomoci blízkych informovať a motivovať diabetikov, aby sa nebáli plnohodnotne žiť rodinný a spoločenský život tým, že budú zodpovedne pristupovať k svojmu ochoreniu a tým aj k svojej rodine.“