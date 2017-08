Dolinky a Pstrušu spojí 1,4-kilometrová cyklocesta

Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR Foto: TASR

Vígľaš 7. augusta (TASR) - Cyklistický chodník, ktorý spája dve časti obce Vígľaš v okrese Detva - Dolinky a Pstrušu, by mal vzniknúť do novembra tohto roka. Pre obec ho už od júna stavia spoločnosť Agropartner Detva.Ako pre TASR uviedol starosta Róbert Záchenský, obec podpísala so spoločnosťou zmluvu za takmer 59.943 eur. Peniaze na stavbu idú z obecného rozpočtu. Cyklocesta o dĺžke asi 1,4 kilometra by mala slúžiť najmä na bezpečné prepojenie oboch častí obce, keďže v súčasnosti ich spája len frekventovaná štátna cesta. Chodník sa stavia tiež pre lepšiu dostupnosť obyvateľov časti Pstruša do lokality, v ktorej sú obchody a základná občianska vybavenosť.Podľa Záchenského v budúcnosti chcú cyklocestou spojiť aj centrálnu časť obce s Pstrušou. V Pstruši totiž len nedávno vznikol farmársky Masarykov dvor s viacerými atrakciami a v tamojšom priemyselnom parku postupne vyrastajú aj nové výrobné haly strojárskych a drevárskych spoločností. Predpokladá sa, že desiatky obyvateľov obce tam nájdu svoje uplatnenie.