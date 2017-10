Dolné Dubové pamätá na Jozefa Ignáca Bajzu a myslí na budúcnosť

Jozef Ignác Bajza. Foto: www.zenskyweb.sk Foto: www.zenskyweb.sk

Dolné Dubové 20. októbra (TASR) – Najväčším ťahákom Dolného Dubového pri Trnave je osobnosť kňaza, národného buditeľa, obrodeneckého spisovateľa, autora satír a epigramov Jozefa Ignáca Bajzu. Dolnodubovčania si vážia, čo pre ich predkov vykonal počas svojho pôsobenia v obci, a tak sa pred 12 rokmi svojpomocne postarali o rekonštrukciu fary, v ktorej žil a tvoril a kde vznikal prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti. Vďaka doterajšiemu správcovi farnosti Jozefovi Horvátikovi a jeho neúnavnej snahe získať finančné prostriedky sa teraz početné návštevy môžu zoznámiť v pamätnej izbe s dobou, kedy tento dejateľ žil.Mladšie generácie, ktoré si zakladajú nové rodiny, do obce prilákala zase prednedávnom rozsiahla výstavba rodinných domov, a tak sa počet obyvateľov Dolného Dubového zvýšil za posledného 2,5 roka zo 663 na 715. Prinieslo to však so sebou aj potrebu nových miest v materskej škole, potrebné budú čoskoro aj miesta v základnej škole.Obec sa hrdí aj tým, že má vysoký počet operných spevákov a hudobníkov na meter štvorcový. Dolné Dubové je rodisko svetového basistu Štefana Kocána, sólistu Opery Slovenského národného divadla Pavla Remenára i sopranistky tejto scény z predchádzajúcej generácie Štefánie Hulmanovej. Pochádza odtiaľ aj dlhoročný dirigent Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu Jozef Svitek a ďalšie osobnosti.