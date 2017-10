Dolnému Liptovu pomáha OZ Ružomberčan

Foto: Občianske združenie Ružomberčan Foto: Občianske združenie Ružomberčan

Ružomberok 17. októbra (OTS) - Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má už 1 400 členov a v priebehu štyroch mesiacov sa tak zaradilo k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova.,“ povedal predseda OZ RužomberčanObčianske združenie založili bývalí zamestnanci SCP, obyvatelia a priatelia Ružomberka, ktorým záleží na rozvoji mesta a regiónu v prospech tých, ktorí tu žijú a pracujú. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľov. Združenie svojimi aktivitami chce prispieť aj k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok.,“ doplnilDoposiaľ sa združeniu podarilo zabezpečiť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu pre členov nad 65 rokov, opravu dlhodobo zničenej dlažby pred športovou halou Koniareň, v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva pripraviť výstavu k papierenskej tradícii mesta Ružomberok, zorganizovať niekoľko spoločenských akcií pre deti a seniorov ako napríklad podujatie CITY RUN 2017. OZ Ružomberčan sa tiež pripojilo k niekoľkým akciám, ktorých cieľom bolo upozorniť vládu SR na potrebu urýchleného vyriešenia neúnosnej dopravnej situácie v Ružomberku.Každý člen združenia získa členskú kartu, ktorá ho vďaka spolupráci s partnerskými subjektmi, oprávňuje k čerpaniu niekoľkých výhod a zliav. Členstvo v združení je možné získať vyplnením online formulára na www.ozruzombercan.sk , alebo osobne vždy v stredu v čase od 7.00 do 15.00 v kancelárii OZ Ružomberčan na Bystrickej cesta 1 v Ružomberku.