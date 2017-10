Dolnokubínčania si pripomenuli 200. výročie narodenia A. Radlinského

Andrej Radlinský Foto: www.wikipedia.sk Andrej Radlinský Foto: www.wikipedia.sk

Dolný Kubín 25. októbra (TASR) – Život, dielo a odkaz oravského rodáka Andreja Ľudovíta Radlinského si pripomenuli Dolnokubínčania na stretnutí pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Spomienkové podujatie na počesť jednej z osobností slovenských a cirkevných dejín 19. storočia sa uskutočnilo v stredu v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.Zorganizovali ho Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Mestský úrad Dolný Kubín, Matica slovenská v Martine, Obchodná akadémia a Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne. „Nie je to prvé takéto podujatie. Vždy pri výročiach rôznych dejateľov robíme takéto akcie,“ informovala riaditeľka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne Vilma Janotíková.Na spomienkovom podujatí oboznámili účastníkov so životným odkazom Radlinského lektori z Matice slovenskej v Martine Pavol Parenička a Peter Cabadaj. „Bol to človek mimoriadne všestranný a ovplyvnil aj neskoršie generácie. Budem hovoriť o tom, čo z môjho pohľadu zanechal dnešným generáciám,“ vysvetlil Cabadaj.Ako uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, Radlinský je jeden z najvýznamnejších Slovákov v našej histórii. „Je to Oravec a Slovák, ktorý založil Spolok svätého Vojtecha a bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej a najviac si vážim to, čo urobil pre východné Slovensko,“ povedal Tkáč. Ako ďalej ozrejmil, Radlinský napísal knihu Nábožné výlevy v slovenčine a chodil ju predčítavať po severovýchodnom Slovensku. Navštívil s ňou celkovo 119 obcí a zisťoval, či ľudia rozumejú po slovensky. „Tak predložil dokumenty pre Budapešť a Viedeň, že 119 obcí na severovýchode územia je slovenských.“Súčasťou podujatia bol kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci z Cirkevnej spojenej školy Andreja Radlinského a spevácka folklórna skupina Orava z Dolného Kubína. Akcia bola realizovaná v rámci cyklu Rodom a srdcom z Oravy a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.