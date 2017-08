Dolný Kubín zmodernizuje najväčšiu materskú škôlku

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 9. augusta (TASR) - Najväčšia materská škola (MŠ) v Dolnom Kubíne prechádza počas letných prázdnin rozsiahlou rekonštrukciou. Radnica na tento rok v rozpočte mesta vyčlenila pre MŠ Odbojárov takmer 29.000 eur.povedal Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.Nový náter za viac ako 3000 eur potrebovala veľká časť interiéru škôlky. V MŠ podľa slov Šventa navyše často dochádzalo k rôznym havarijným situáciám. Magistrát preto investoval približne 3000 eur aj do výmeny stúpačiek a rozvodov studenej vody v prevádzkovej budove, kde sa nachádza tiež školská jedáleň.doplnil s tým, že všetky tri investičné akcie by mali byť ukončené do konca augusta.