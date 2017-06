Dom ľudového bývania v Šali predstaví Slovákov v Maďarsku

Na snímke je mesto Šaľa. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Šaľa 5. júna (TASR) – Spôsob života Slovákov, ktorí prišli do maďarskej obce Oroszlány začiatkom 18. storočia, predstaví výstava Prejavy hmotnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Otvorená bude od 14. do 24. júna v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali. Výstava ponúkne výber z predmetov každodennej potreby, ale aj typický ľudový odev či svadobný odev pre nevestu z roku 1924. Súčasťou výstavy budú ručné práce Sloveniek žijúcich v Maďarsku.Výstavu pripravila pobočka Ponitrianskeho múzea - Dom ľudového bývania v Šali - v spolupráci s Pamiatkovým domom v Oroszlány.povedala Ľubica Packová–Zahradárová z Ponitrianskeho múzea. Expozícia v Pamiatkovom dome bola otvorená v roku 1987.Oroszlány je obec na území Maďarska, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1383. V 16. storočí bola obec následkom tureckých vpádov úplne zničená. Opustená zostala až do začiatku 18. storočia, kedy vtedajší zemepán Antal Esterházy povolal do obce Slovákov z Nitrianskej, Bratislavskej, Trenčianskej stolice a Myjavy. Dal im právo slobodného vierovyznania a daňovú úľavu, ktorá ich zaväzovala postaviť dom, čím sa začala obec postupne zaľudňovať.