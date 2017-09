Dom odborov v Bratislave má nového majiteľa

Budova umeleckého a kongresového centra Istropolis v Bratislave,archívne foto. Foto: TASR - Peter Hudec Foto: TASR - Peter Hudec

Bratislava 7. septembra (TASR) – Dom odborov na bratislavskom Trnavskom mýte má nového majiteľa. Je ním spoločnosť First SPV, za ktorou stoja developeri Immocap Group a YIT. Nehnuteľnosť doteraz vlastnil Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, ktorý ju predával. Vyplýva to z údajov v liste vlastníctva.Investori uspeli vo výberovom konaní Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR. Súčasťou transakcie je okrem samotnej budovy, známej ako kultúrne a kongresové centrum, aj pozemok s rozlohou 3,7 hektára. Ten sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a je zároveň na rozhraní mestských častí Ružinov a Staré Mesto.Podľa oboch developerských firiem je Dom odborov príležitosťou na vytvorenie moderného multifunkčného priestoru, v ktorom ostane zachovaná aj kultúrno-spoločenská funkcia. "povedal generálny riaditeľ Immocap Group Martin Šramko.Generálny riaditeľ YIT na Slovensku Milan Murcko doplnil, že odpoveď na otázku, aké bude dotknuté územie v budúcnosti, môže vzniknúť len v rámci diskusie všetkých zúčastnených strán.uviedol. Spoločnosti Immocap a YIT v rámci prvých krokov začnú spoločne s preberaním majetku a s podrobnou analýzou, ako aj s prípravnými prácami. Následne aj vyhlásením medzinárodnej architektonickej súťaže.Predseda Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Emil Machyna pre TASR povedal, že predaj ešte nie je dokončený.podotkol.Mestská časť Nové Mesto pre TASR pred pár dňami skonštatovala, že ak došlo k predaju, s novým vlastníkom chce samospráva vstúpiť do rokovania, aby mu tlmočili svoje stanovisko k budúcnosti Domu odborov. Pre mestskú časť je neprijateľné prípadné zbúranie budovy, alebo nezachovanie kultúry a kultúrneho vyžitia na tomto mieste.