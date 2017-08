Dom, v ktorom vyrastal spisovateľ John Updike, sa čoskoro stane múzeom

John Updike, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. augusta (TASR) - Dom v meste Shillington v americkom štáte Pensylvánia, v ktorom vyrastal spisovateľ John Updike, sa čoskoro stane múzeom a literárnym centrom. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie Spoločnosti Johna Updika, ktorá propaguje prácu tohto slávneho amerického spisovateľa a snaží sa podnietiť záujem čitateľov o jeho život a dielo.Osud domu v Shillingtone, v ktorom Updike prežil rané detstvo, bol pomerne neistý až do roku 2012, keď ho kúpila spoločnosť nesúca spisovateľovo meno. Tejto neziskovej organizácii sa následne podarilo na základe starých fotografií a Updikových textov opätovne vytvoriť atmosféru, akú malo miesto v 30. rokoch - teda v čase, keď v ňom laureát Pulitzerovej ceny žil.Rekonštrukcia domu by podľa spoločnosti mala byť hotová do konca leta. Miestny denník The Reading Eagle uviedol, že spisovateľova dcéra venuje múzeu nábytok, ktorý sa z jeho mladosti zachoval.John Updike sa narodil 18. marca 1932 v meste Reading v Pensylvánii. Vyrastal v neďalekom Shillingtone, kde prežil prvých 13 rokov svojho života. Bol plodným autorom množstva románov a poviedok o utrpení a vášňach priemerných Američanov v povojnových rokoch.Získal tiež množstvo literárnych ocenení vrátane dvoch Pulitzerových cien za diela Králik je bohatý (Rabbit Is Rich) a Králik na odpočinku (Rabbit at Rest). Zomrel na rakovinu pľúc 27. januára 2009 vo veku 76 rokov.