Dom zo seriálu House of Cards pôjde na budúci mesiac do dražby

Washington 8. júna (TASR) - Dom v americkom meste Baltimore, ktorý slúži ako sídlo fiktívneho prezidenta USA Franka Underwooda v seriáli House of Cards (Dom z kariet), pôjde na budúci mesiac do dražby. Informovali o tom v stredu miestne médiá.Úvodná cena za rekonštruovaný tehlový dom vo viktoriánskom štýle, nachádzajúci sa v mestskej štvrti Bolton Hill, je 500.000 dolárov. Suma je uvedená na zozname aukčnej spoločnosti Alex Cooper.Dražba naživo je naplánovaná na 27. júla.Sídlo s rozlohou 427 štvorcových metrov má mramorové kozuby, garáž pre dve autá, stropy vysoké 3,7 metra a viac a tiež originálne vybavenie.Dom sa raz ocitol na internete v ponukách na prenájom. Bolo to zo žartu, ale dražba je skutočná, napísala miestna webová stránka Curbed.Seriál House of Cards spoločnosti Netflix sa sústreďuje na postavu politika Underwooda bažiaceho po moci a v máji sa začala jeho piata séria.