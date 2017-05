Domáce Nemecko bez problémov vyhralo nad Talianskom 4:1

Hokejový reprezentant Nemecka Christian Ehrhoff (vľavo) oslavuje strelenie otváracieho gólu so spoluhráčmi Leonom Draisaitlom a Matthiasom Plachtaom v zápase Taliansko - Nemecko v základnej A-skupine v Kolíne, 13. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Taliansko - Nemecko 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)



Góly: 5. M. Marchetti (S. Kostner, S. Marchetti) - 4. Ehrhoff (Draisaitl), 19. Plachta (D. Seidenberg, Kahun), 22. Y. Seidenberg (Hördler), 26. Kahun (Y. Seidenberg). Rozhodovali: Beneau (USA), Wehrli (Švajč.) - Šefčík (SR), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Zostavy:



Taliansko: Andreas Bernard – T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, S. Marchetti, Miglioranzi, Glira – Insam, Andergassen, Traversa – D. Kostner, S. Kostner, Morini, – Anton Bernard, Gander, M. Marchetti – Scandella, Goi, Lambacher



Nemecko: Aus den Birken – Reul, Ehrhoff, D. Seidenberg, Müller, Abeltshauser, Hördler, Krueger – Ehliz, Tiffels, Reimer – Hager, Schütz, Wolf – Macek, Draisaitl, Plachta – Kink, Y. Seidenberg, Fauser – Kahun

tabuľka A skupiny:



1. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14



2. USA 5 4 0 0 1 19:10 12



3. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10



4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:8 9



-------------------------------



5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 9



6. Dánsko 5 0 2 0 3 9:18 4



7. Slovensko 5 0 1 2 2 9:18 4



8. Taliansko 6 0 0 1 5 6:30 1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 13. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS nad Talianskom 4:1. V A-skupine sa bodovo vyrovnali štvrtým Lotyšom, no tí majú o zápas menej. V tíme Nemecka sa po príchode zo zámoria predstavil útočník Leon Draisaitl a pripravený bol aj náhradný brankár Philipp Grubauer. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Peter Šefčík. Taliani sa so šampionátom rozlúčia pondelňajším zápasom od 16.15 h s Dánskom. Nemci nastúpia na svoj posledný duel v skupine po dvoch dňoch voľna - v utorok 16. mája o 20.15 h proti Lotyšsku.Domáci reprezentanti sa chceli priblížiť štvrťfinále a k tomu potrebovali Talianov zdolať. Za týmto cieľom išli od prvých minút. Na gól Ehrhoffa zo 4. minúty síce dokázali Taliani odpovedať, ale hernú prevahu Nemcov v prvej tretine potvrdil Plachta presilovkovým gólom "do šatne". V druhej časti Taliani viackrát pohrozili súperovi, no ten po góloch Yannicka Seidenberga a Kahuna viedol v 26. minúte už 4:1. Nemci naďalej pokračovali v koncentrovanom výkone a snažili sa aj o ďalšie góly. Taliani sa síce viackrát dostali pod tlak, no zároveň hrozili súperovi z brejkov. Tretia tretina priniesla ešte viacero nepremenených príležitostí na oboch stranách, no diváci už gól nevideli.