Domácnosti sa môžu opäť uchádzať o podporu na výrobu tepla

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - V utorok (2.5.) o 15.00 h sa uskutoční už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejnených osobitných podmienok 8. kola predstavuje vyčlenená alokácia 1,5 milióna eur. Je preto pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko. Uviedol to vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.Domácnosti, ktoré majú záujem o podporu na malé OZE, by nemali podľa neho zabudnúť na viacero pravidiel. "" zdôraznil Jurikovič.Taktiež je podľa neho potrebné pripraviť si všetky potrebné údaje vopred. "" upozornil ďalej vedúci oddelenia komunikácie SIEA.Domácnosti by mali podľa Jurikoviča pozorne zadávať najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov.l," podčiarkol.Upozornil, že SIEA už rozposlala domácnostiam poukážky z prechádzajúcich dvoch kôl." doplnil Jurikovič.Poukážka podľa jeho slov totiž automaticky platí 30 dní od jej vydania, ale kolá sa vyhlasujú častejšie. Ak bude v čase vyhlásenia ďalšieho kola poukážka ešte platná, informačný systém domácnosti neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Spôsob, ako je v tomto prípade možné pred vyhlásením nasledujúceho kola ukončiť platnosť pôvodnej poukážky, je uvedený v manuáli pre domácnosti.