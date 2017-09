Domaša bude opäť hostiť cyklistické preteky, trasa bude náročnejšia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Vranov nad Topľou 1. septembra (TASR) – Vodná nádrž Domaša na východe Slovenska bude v tomto roku hostiť ďalšie veľké cyklistické podujatie. Pre pretekárov je pripravených podľa kategórií 127 a 67 kilometrov dlhá trasa. Najväčší záujem zatiaľ prejavili slovenskí a poľskí jazdci.STD Domaša Tour sa uskutoční v nedeľu 10. septembra. "uviedol pre TASR riaditeľ pretekov Marián Janič. Tie boli pred rokom pri svojej premiére zaradené do Východ Road Ligy ako neoficiálne. Teraz bude posledným podujatím v tomto ročníku, čo organizátori spojili s vyhodnotením výsledkov za celú sezónu.Po štarte v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá bude pelotón sedemkrát križovať okresy Vranov nad Topľou, Stropkov, Humenné a Medzilaborce.zdôraznil Janič.Súčasťou podujatia bude opäť aj jej detská verzia. Podľa vekových kategórií od štyroch do 14 rokov je pripravený okruh smerom na obec Detrík, kde na malých cyklistov čaká päť až 15 kilometrov dlhá trasa.priblížil jeden z organizátorov Rastislav Košalko z občianskeho združenia Vranovské vydry.Záujemcovia sa môžu on-line zaregistrovať do nedele (3.9.). Po tomto termíne sa budú môcť prihlásiť sa už len v deň pretekov.