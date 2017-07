Donald Trump čelí žalobe, porušuje slobodu prejavu blokovaním jeho kritikov na Twitteri

Trump má skončiť s blokovaním

Konto politika slúži ako verejné fórum

NEW YORK 12. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump čelí žalobe za blokovanie niektorých jeho kritikov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Tú naňho na manhattanskom federálnom súde podal Knight First Amendment Institute z Kolumbijskej univerzity, citujúc sedem osôb, ktoré na sieti Trump alebo jeho pobočníci zamietli po tom, ako ho kritizovali.Podľa organizácie je takéto správanie protiústavné, keďže porušuje prvý dodatok, ktorý okrem iného garantuje slobodu prejavu. Okrem prezidenta inštitút zažaloval aj tlačového tajomníka Bieleho domu Seana Spicera a tamojšieho riaditeľa sociálnych sietí Dana Scavina.Ako uviedol riaditeľ inštitútu Jameel Jaffer, obrátili sa naň desiatky osôb po tom, ako pred troma týždňami vyhlásil, že je zakázané blokovať ľudí na Trumpovom osobnom twitterovom účte. Podľa neho nie je jediným politikom, ktorý sa takto snaží obmedziť kritikov, podobne reagovali viacerí republikáni aj demokrati.Inštitút súdnou cestou požaduje, aby Trump a jeho mediálny tím prestali s blokovaním kritických používateľov Twitteru na jeho osobnom účte, na jeho oficiálnom prezidentskom konte a tiež na účte Bieleho domu. Hovorkyňa vládnych právnikov Dawn Dearden sa k situácii odmietla vyjadriť.Federálny sudca vo Washingtone D.C., nedávno rozhodol, že konto miestneho politika na sociálnej sieti Facebook slúži podľa prvého dodatku ako verejné fórum, uviedol Jaffer a dodal, že vyššie súdy tento problém ešte neriešili. "Je na mieste povedať, že ide o novú hranicu. Princíp prvého dodatku je dobre ustálený, ale jeho použiteľnosť v tomto kontexte nie je problémom, s ktorým by sa súdy mali možnosť zaoberať," vysvetlil.Medzi navrhovateľmi žaloby je napríklad spisovateľka a politická konzultantka Rebecca Buckwalter, ktorú zablokovali po tom, ako reagovala na Trumpov príspevok o výhre vo voľbách tvrdením, že sa mu o to postaralo Rusko.Ďalšími žalobcami sú aj profesor sociológie na Marylandskej univerzite Philip Cohen, ktorý označil prezidenta za "skorumpovaného nekompetentného autoritára" a pesničkárka a politická organizátorka Holly Figueroa. Tú zablokovali na Twitteri po tom, čo zverejnila fotografiu ľudí nedôverčivo pozerajúcich na Trumpa a napísala k nej "Takto vás vidí celý svet".