Donald Trump chce vyšetrovať obchodné praktiky Číny

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvyšuje v spore týkajúcom sa obchodných praktík Číny tlak na Peking. Podľa vysoko postavených predstaviteľov americkej vlády Trump v pondelok (14.8.) spustí skúmanie spôsobu, ako Čína zaobchádza s duševným vlastníctvom. Prezident údajne nariadi splnomocnencovi USA pre obchod Robertovi Lighthizerovi, aby zistil, či majú Spojené štáty spustiť formálne vyšetrovanie.Jeden z vládnych predstaviteľov hovoril o neférových obchodných praktikách Číny a krádeži duševného vlastníctva. To škodí americkej ekonomike a zamestnancom. Ak by bolo výsledkom skúmania spustenie vyšetrovania, to by mohlo nakoniec viesť k odvetným opatreniam, ako je napríklad zvýšenie ciel na čínsky import.Skúmanie, ktoré by viedlo ku spusteniu oficiálneho vyšetrovania, však môže trvať až jeden rok, preto je teraz predčasné hovoriť o jeho potenciálnych dôsledkoch.Komisia skúmajúca krádež amerického duševného vlastníctva (Commission on the Theft of American Intellectual Property) tvrdí, že Čína je najväčším porušovateľom práv z duševného vlastníctva a odhaduje, že fejkové tovary, pirátsky softvér a krádeže duševného vlastníctva ročne pripravujú firmy z USA o 255 miliárd USD (216,74 miliardy eur).Trump opakovane kritizoval obchodné praktiky Pekingu. V centre pozornosti sú napríklad podmienky Číny pre zahraničné spoločnosti, podľa ktorých musia čínskym partnerským firmám poskytnúť prístup k svojim technológiám.