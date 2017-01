Donald Trump má už portrét v Národnej galérii, ale ešte nie oficiálny

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) – Donald Trump sa ešte oficiálne ani nestal prezidentom USA, no v Národnej galérii v hlavnom meste Washington už visí jeho obraz.Nejde však o oficiálny portrét, ale o fotografiu z roku 1989, na ktorej si Trump pohadzuje v pravej ruke červené jablko. Galéria fotografiu vystavila minulý týždeň.Každý z prezidentov Spojených štátov má dve oficiálne kolekcie portrétov. Jedna je v Bielom dome, druhá je vždy k dispozícii verejnosti v Národnej galérii vo Washingtone.Oficiálne portréty prezidentov vznikajú počas ich úradovania a v galérii bývajú umiestnené po skončení ich funkčného obdobia. Galéria však má v zbierke aj neoficiálne portréty či fotografie prezidentov.povedal pre rozhlasovú stanicu NPR historik David Ward.Fotografiu Donalda Trumpa s jablkom získala Národná galéria v roku 2011. Spolu s ďalšími fotografiami jej ju daroval zberateľský pár Bill a Sally Wittliffovci.Fotografiu vyhotovil v roku 1989 fotograf Michael O'Brien. Podnikateľa vtedy fotil pre článok o amerických miliardároch v časopise Fortune. Fotka sa však stala slávnou až o rok neskôr, keď bola použitá do knihy o Donaldovi Trumpovi s názvom(Trump: Prežívajúci na vrchole).Galéria teraz fotografiu vystavila pri príležitosti inaugurácia Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Návštevníci galérie si ju môžu pozrieť do 26. februára. Potom si budú musieť počkať na oficiálny portrét Donalda Trumpa.dodal Ward.