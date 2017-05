Donald Trump mieri do Belgicka, čaká ho bohatý program

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes poobede priletí do belgickej metropoly Brusel. Prvý deň venuje stretnutiu s belgickými vrcholnými predstaviteľmi. Vo štvrtok sa stretne s lídrami inštitúcií EÚ a zúčastní sa na summite lídrov členských štátov NATO.Brusel je ďalšou zastávkou prezidenta USA na jeho prvej zahraničnej ceste.Jeho nabitá návšteva Bruselu bude trvať približne 30 hodín. Priletí na vojenské letisko Melsbroek, ktoré sa nachádza vedľa bruselského letiska Zaventem.Prezidenta USA s manželkou Melaniou najprv prijme belgický kráľovský pár Filip a Matilda. Potom ho bude čakať pracovné stretnutie s belgickým premiérom Charlesom Michelom v kráľovskom paláci.Na sociálnej sieti Facebook sa prihlásili tisíce ľudí na pochod s názvom, ktorý sa začne v stredu o 17.00 h na severnej bruselskej vlakovej stanici.Vo štvrtok sa začne oficiálny program prezidenta USA stretnutím s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Neskôr sa k nim pridá predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Na zatiaľ neznámom mieste sa Trump stretne nas francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Melania Trumpová v rovnakom čase navštívi choré deti a ich rodiny v Detskej univerzitnej nemocnici kráľovnej Fabioly na severe belgickej metropoly.Poobede Trump príde do nového sídla Severoatlantickej aliancie. Po slávnostnom otvorení novej centrály NATO sa začne summit lídrov 28 členských štátov Aliancie. Približne o 21.00 h by sa mal summit skončiť. Americký prezidentský pár večer odletí na taliansku Sicíliu na dvojdňový summit zoskupenia G7.Počas summitu NATO budú tráviť spoločne čas manželky prezidenta USA, Francúzska, generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga a družka belgického premiéra Amélie Derbaudrenghienová. Tá bude sprievodkyňou trojicu žien v Bruseli. Zavedie ich do múzea výtvarného umenia Magritte, luxusných kožených galantérií a kráľovských skleníkov, uviedla agentúra AFP.Počas stredy i štvrtka budú zriadené špeciálne zabezpečené bezpečnostné zóny okolo veľvyslanectva na západnom okraji bruselskej európskej štvrte a v okolí Porte de Namur, kde je hotel, v ktorom bude Trump ubytovaný. V týchto miestach bude tiež obmedzený prístup do staníc metra.Bezpečnostné zátarasy, početné policajné hliadky a viacstupňové kontroly typické pre summity lídrov členských štátov EÚ budú platiť v okolí európskych inštitúcií. Osobitne zabezpečené bude aj okolie sídla NATO na severe Bruselu.V Belgicku je navyše vo štvrtok deň pracovného voľna pri príležitosti cirkevného sviatku Nanebovstúpenia Pána.Trump je momentálne na svojej prvej zahraničnej ceste. Začal ju návštevou Saudskej Arábie, kde sa stretol s predstaviteľmi arabských štátov. Má za sebou aj návštevu Izraela, odkiaľ v utorok odletel do Ríma. Dnes navštívi aj Vatikán, kde ho prijme pápež František.