Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. júla (TASR) - Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší je ochotný vypovedať pred výborom Senátu a poskytnúť mu informácie o svojej schôdzke s ruskou právničkou počas prezidentskej kampane v USA v roku 2016.napísal 39-ročný Trump mladší v pondelok na Twitteri.Na výpoveď pred výborom pre tajné služby prezidentovho syna predtým vyzvala republikánska senátorka Susan Collinsová, ktorá je jeho členkou.Denník The New York Times s odvolaním sa na informácie troch nemenovaných poradcov Bieleho domu v nedeľu informoval, že Donald Trump mladší sa krátko po tom, ako si jeho otec zabezpečil republikánsku nomináciu na boj o prezidentské kreslo, stretol s právničkou Nataľjou Veseľnickou napojenou na ruský Kremeľ. Stretnutie sa uskutočnilo v júni 2016 v budove Trump Tower v New Yorku. Okrem Trumpa mladšieho sa na ňom zúčastnil aj jeho švagor Jared Kushner a šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort, ktorý neskôr odstúpil.Trumpov syn v nedeľu potvrdil, že s právničkou sa stretol, lebo dúfal, že sa od nej dozvie niečo o súperke svojho otca Hillary Clintonovej, žiadnevšak údajne nedostal.Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina v reakcii uviedol, že Kremeľ nevie o tom, že by sa významný člen štábu Donalda Trumpa stretol s ruskou právničkou počas americkej prezidentskej kampane v roku 2016.