Donald Trump navštívil Texas, miesto záplav epických rozmerov

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 30. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou a niekoľkými ministrami pricestoval v utorok do mesta Corpus Christi v štáte Texas, ktorý v dôsledku tropickej búrky Harvey postihli rozsiahle záplavy.Oblasť Corpus Christi bola prvá, ktorú v piatok večer miestneho času zasiahla búrka Harvey ešte ako hurikán štvrtej kategórie.Guvernér Texasu Greg Abbott chce, aby hlava štátu počas tejto návštevy skutočne pochopila obrovské problémy, ktoré musí teraz jeho štát prekonať.Texas zažíva záplavy nemajúce obdobu, pred ktorými odišli zo svojich domov tisícky civilistov. Postihnuté je najmä mesto Houston, kde pod náporom obrovského množstva vody začali pretekať dve priehrady. Búrka Harvey navyše vyradila z prevádzky 13 percent kapacity amerických rafinérií.Spravodajská stanica BBC zverejnila informáciu o najmenej 15 obetiach záplav. O život prišla tiež šesťčlenná rodina, ktorej auto vzala povodňová voda. Tisícky príslušníkov národnej gardy a záchranárskych zložiek stále pátrajú po ľuďoch uviaznutých v domoch, autách a evakuujú ich do bezpečia.Americká meteorologická služba ohlásila rekord v objeme napršaných zrážok (132 centimetrov) na kontinentálnom území USA. Silný dážď neprestáva ani po tom, ako sa hurikán stratil na sile a zmenil sa na tropickú búrku.povedal odhodlane Trump po príchode do Texasu. Zdôraznil, že chce, aby bola táto pomoc príkladom toho, ako sa má reagovať na tropickú búrku.povedal Trump, ale zároveň uistil, že Texas zvládne všetko.pokračoval. Zvládnuť záplavy v Texase bude podľa prezidentových slov nesmierne nákladné.dodal.Najväčšie mesto Texasu, Houston, Trump nenavštívi, aby tam nenarušil priebeh záchranných a evakuačných prác. Z Corpus Christi sa presunie do Austinu, kde sa nachádza krízové koordinačné centrum.Pentagón oznámil, že súčasných 3500 členov Národnej gardy chce posilniť v prípade potreby na 30.000-40.000 mužov, ich úlohou bude aj následná pomoc pri rekonštrukčných prácach.Oko búrky naďalej zostáva nad Mexickým zálivom, dnes ráno miestneho času by malo opäť vstúpiť na pevninu. Účinky búrky Harvey by mali ešte pocítiť aj v štátoch Louisiana, Mississippi a Alabama.Príchod búrky Harvey, ktorú momentálne sprevádza trvalý dážď a vietor s rýchlosťou 85 kilometrov za hodinu, očakávajú v Louisiane dnes ráno miestneho času.