Donald Trump obvinil médiá, že sa správajú ako opozičná strana

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa týždeň po svojom nástupe do funkcie obul do médií, ktoré sa podľa neho správajú ako opozičná strana.V programe televízie CBN News povedal, že veľká časť médií "je nečestná, absolútne podvádza a klame. To z nich robí čiastočne opozičnú stranu". Médiá sú však "oveľa schopnejšie ako opozičná strana. Opozičná strana prehráva a teraz sa na jej stranu pridali médiá", citovala ho tlačová agentúra AP.Nie je prvým americkým prezidentom, ktorý vyjadril médiám otvorené nepriateľstvo. Richard Nixon nazýval médiá nepriateľom a jeho viceprezident, Spiro Agnew, ich titulov "tárajúci vládcovia negativizmu". Iný americký prezident Lyndon Baines Johnson sa sťažoval, že ak by raz prešil suchou nohou cez rieku Potomac, vyšla by na druhý deň správa s titulkom "Prezident nevie plávať."Trumpovo nepriateľstvo voči médiám iba týždeň po jeho nástupe do funkcie je ďaleko od normálu, uviedli v piatok historici s tým, že mnohí predchádzajúci prezidenti sa aspoň usilovali vyvolať zdanie, že sú voči médiám ústretoví.Riaditeľ prezidentskej knižnice Lyndona B. Johnsona Mark Updegrove, ktorý je tiež prezidentským historikom, povedal, že "Trump sa už počas predvolebnej kampane a prechodného obdobia netajil so svojimi pocitmi k médiám". A dodal, že tento prezident očividne vynechá vo vzťahu s médiami tradičné medové týždne.Profesor histórie na Rutgersovej univerzite David Greenberg, ktorý písal o Nixonovom prezidentovaní, povedal, že médiá od 60. až 70. rokov vždy boli kritické voči prezidentovi považujúc za svoju úlohu nútiť prezidentskú administratívu k zodpovednosti a vyšetrovať všetko podozrivé. Kritika médií môže mať ohlas u prezidentových stúpencov, ale Trumpova kritika je podľa neho prehnane veľká.Televízia CNN nazvala túto Trumpovu kritiku vojnou s médiami.